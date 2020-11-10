İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da 6 bin 223 uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya’da narkotik polisinin çalışmalarında 6 bin 223 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konya'da narkotik polisinin çalışmalarında 6 bin 223 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışmalar sırasında bir araçta arama yaptı. Aramada, 6 bin 223 adet uyuşturucu hap, 550 gram esrar maddesi, 3 bin 400 TL suç unsuru para ele geçirildi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ise yaptıkları çalışmalarda 10 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.