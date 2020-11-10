Konya'da 6 bin 223 uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya'da narkotik polisinin çalışmalarında 6 bin 223 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışmalar sırasında bir araçta arama yaptı. Aramada, 6 bin 223 adet uyuşturucu hap, 550 gram esrar maddesi, 3 bin 400 TL suç unsuru para ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ise yaptıkları çalışmalarda 10 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.