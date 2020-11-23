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Konya'da 7 bin 620 uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 7 bin 620 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 11 kişi gözaltına alındı.

Konya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 7 bin 620 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 11 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü kent genelinde çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin çalışmalarında 7 bin 620 uyuşturucu hap maddesi yakalandı, 6 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Bu suçlarla ilgili 11 kişi gözaltına alındı. Çalışmalarda hırsızlık, fuhuş, dolandırıcılık ve çeşitli suçlardan aranan toplam 180 şahıs da yakalandı.


Öte yandan, çalışmalarda Covid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 142 kişiye, ayrıca sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 236 şahsa işlem yapıldı, 2 iş yeri sorumlusu hakkında adli işlem başlatılarak iş yerleri faaliyetten men edildi.

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