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Konya'da 7. kattan atlamak isteyen kişi polis ikna etti

Konya’da eşiyle tartışarak 7.

Konya'da eşiyle tartışarak 7. kattan atlamak isteyen kişiyi polis ikna ederek aşağı indirdi.


Olay, merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi İdris Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin 7. katın balkonuna çıkarak atlamak istediği ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, eşiyle tartıştığını ve karısı gelmeden aşağıya inmeyeceğini söyleyen Osman K.'yı bir süre ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri ise atlama ihtimaline karşı yola hava yastığı açarak bekledi. Bulunduğu yerden inmek istemeyen Osman K. bir süre sonra polis ekiplerinin çabalarıyla ikna edilerek aşağıya indirildi. Polis aracına bindirilen Osman K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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