Konya'da 7 kişinin katili hakim karşısında

Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun, hakim karşısına çıkıyor.

Konya'da 30 Temmuz tarihinde aynı aileden 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. Hazırlanan iddianamede katil zanlısı Mehmet Altun hakkında, "Canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme" suçundan 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "Yakarak mala zarar verme" suçundan 8 yıla kadar hapis, "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve "Konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Zanlı Altun, Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkıyor. Konya Adliyesi önünde tedbir alan polis ekipleri adliyeye gelenlerin üst aramasını yaptıktan sonra içeriye alıyor.

Öte yandan, soruşturma kapsamında azmettirmekten tutuklanarak cezaevine gönderilen zanlı Altun'un yakınlarından oluşan 10 kişi hakkında ilerleyen tarihlerde tahliye kararı verildi.

Olayın geçmişi

Olay, 30 Temmuz Cuma günü saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Dedeoğulları'na (65) ait eve gelen husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aileyle bir süre konuştuktan sonra yanındaki tabancayla bahçede bulunan Yaşar Dedeoğulları ve eşi İpek Dedeoğulları (62) ile çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları'nı (35) ateş ederek öldürdü. Katil zanlısı Mehmet Altun, 4 Ağustos 2021 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Bölge Özel Harekat birimlerinin çalışmaları neticesinde Bozkır ilçesi civarında saklandığı yerde yakalandı. Altun, 5 Ağustos tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.