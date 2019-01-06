Konya'da 73 adet kaçak av tüfeği ele geçirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekipleri, bir otomobilde yaptıkları aramada 73 adet ruhsatsız kaçak av tüfeği ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde M.F.Y. (20) isimli şahsın, yasal olmayan yollardan satın aldığı av tüfeklerini sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından alınan arama kararına istinaden sabah erken saatlerde M.F.Y.'ye ait 46 plakalı aracında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 73 adet ruhsatsız kaçak av tüfeği ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine ele geçirilen tüfekler muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şüpheli M.F.Y.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.