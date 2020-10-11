Konya'da 793 sürücüye 532 bin 341 lira ceza

Konya'da trafik ekiplerince yapılan denetimlerde çeşitli ihlal ve suçlardan 793 sürücüye 532 bin 341 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, trafik ihlallerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Kontroller kapsamında, 67 kamyon ve çekici sürücüsüne 07.00 ile 09.00 arasında şehir merkezine girmekten ceza kesildi. Polis ekiplerince, 285 sürücüye hız sınırı ihlali, 130 sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 97 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 27 sürücüye muayene yaptırmamak, 71 sürücüye çevreyi rahatsız etmek, 26 sürücüye park yasağı ihlali, 7 sürücüye plaka takmamak veya eksik plaka ile araç kullanmak, 4 şehir içi minibüs sürücüsüne fazla yolcu taşımak, 79 sürücüye muhtelif maddelerden ceza kesildi. Denetimlerde toplamda 793 araç ve sürücüye 532 bin 341 lira cezai işlem uygulanırken, 44 araç trafikten men edildi.