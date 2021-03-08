Konya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fidan dikimi yapıldı

Konya'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel fidan dikimi gerçekleştirildi.

Konya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fidan dikim programı gerçekleştirildi. Beyşehir yolu Akyokuş mevkisinde gerçekleştirilen fidan dikimi öncesi konuşan Vali Vahdettin Özkan, Kadınlar Günü'nü tebrik ederek, “Şefkat kahramanı olan kadınlar aslında toplumu inşa etme, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı tesis etme ve sürdürebilme noktasında öncü aktörlerdir. Bu vesileyle bütün kadınların dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Hem düzenli bir aile hayatı hem de bireysel hayatın gelişimi hem güçlü bir toplumun inşasında öncü ve rehber rolü oynayan kadınlar bugün de il müdürlüğümüzün organizasyonuyla çevresel değerlerini koruyarak, ağaçlandırma yaparak günümüzü taçlandırmış oldu” dedi.

Konuşmanın ardından fidan dikim programına geçildi. Vali Özkan ve beraberindekiler fidan diktikten sonra can suyu verdi.