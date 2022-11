Konya'da 80 bin liralık hurdayı kamyonetlerle çalan hırsızlar yakalandı

Konya'da bir iş yerinden hurda niteliğinde 80 bin lira değerinde 2,5 ton malzemeyi 2 kamyonete yükleyip çalan 2 hırsızlık şüphelisi, onlarca kamera görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Aslım Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden piyasa değeri 80 bin lira olan yaklaşık 2,5 ton hurda malzemelerinin çalındığının ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İş yerinde yapılan incelemelerin ardından hurda niteliğindeki plastik kırma makinesi, kaynatma aparatı, alüminyum reklam tabelası, çeşitli mobilya eşyaları gibi pek çok malzemenin çalındığı belirlendi.

Hırsızlık onlarca kamera görüntüsü izlenerek yakalandı

Selçuklu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak için onlarca kamera görüntüsünü izledi. Yapılan araştırmalarda polis, şüphelilerin M.E. ve V.A. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şüphelilerin çaldıkları malzemeleri 2 kamyonete yükleyerek götürdükleri anlaşıldı. Şüphelilerin yerini tespit eden polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi M.E. ve V.A.'yı kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler alınan ilk ifadelerinde çaldıkları malzemeleri A.C. isimli şahsa sattıklarını söyledi. Bunun üzerine ekipler A.C. isimli şahsı da çalıntı malzemelerle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan M.E. ve V.A. hakkında adli işlem başlatırken, çalıntı malzemeleri satın alan A.C.'ye ise suç eşyası satın almaktan işlem yapıldı. Ele geçirilen 80 bin lira değerindeki yaklaşık 2.5 ton malzeme sahibine teslim edildi.