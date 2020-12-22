İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da 9 ton 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Konya’da polisin bir depoya düzenlediği operasyonda; İstanbul’dan gelen tır ve çekisinde 9 ton 230 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Konya'da polisin bir depoya düzenlediği operasyonda; İstanbul'dan gelen tır ve çekisinde 9 ton 230 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Konya'ya tır dolusu kaçak tütün geleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünün bilgisi doğrultusunda araştırmalarını derinleştiren Konya polisi, plakası tespit edilen tırı il girişinden itibaren drone destekli takibe aldı.



Tır drone destekli depoya kadar takip edildi


Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından tır, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan bir depoya girince operasyon düzenlendi. Tırda ve çekici de yapılan aramalarda, koliler içerisinde 9 bin 230 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, kaçak tünün dolu tır ise emniyet bahçesine çekildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.