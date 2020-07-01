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Konya'da 90 kilo kubar esrar ele geçirildi

Konya’nın Doğanhisar ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 90 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 90 kilo kubar esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, ilçeye bağlı Başköy Mahallesinde ikamet eden Ramazan M.'nin (38) tarlasına kenevir bitkisi ekerek kurutmaya bıraktığı tespit edildi. Konya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen operasyonda, şahsın kenevirleri ektiği tespit edilen tarlada yapılan aramada yaklaşık 3 kilo kubar esrar ve tarlasına yaklaşık 800 metre mesafede bulunan çöplük olarak kullanılan arazide kurutmaya bıraktığı 87 kilo 400 gram kubar esrar maddesi olmak üzere toplam 90 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi. Ramazan M. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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