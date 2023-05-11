Konya'da 92 bin 314 kişiye trafik eğitimi verildi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, suçlularla mücadelesinin yanı sıra bilgilendirme ve bilgilendirme faaliyetlerini de hız kesmeden sürdürüyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliğince 2022 - 2023 Eğitim Öğretim yılı içerisinde yapılan trafik eğitim planları hedefinde; anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilere eğitimler verildi. Trafik polislerince, çocuklara ve gençlere yıl boyunca verilen eğitim ve seminerlerde; trafik kuralları konusunda bilgilendirmek, trafikte örnek unsur olabilmelerini ve trafik kazalarından korunmalarını sağlamak hedeflendi.

“Bilgilendirme eğitimleri aralıksız sürüyor”

Trafikte kaza oranını sıfıra indirmek için merkez Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde bulunan Trafik Eğitim Parklarında 23 bin 328 öğrenciye, Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde okullara gidilerek 26 bin 276 öğrenciye, Okul Geçit görevlisi olarak okul önlerinde görevlendirilecek 940 öğrenciye ve bin 178 okul servis aracı şoförü ve rehber personele eğitim verildi. Öğrenci, servis şoförü ve eğitim personellerinin yanı sıra trafik bilinci kazandırmak amacıyla; emniyet kemeri simülasyon aracı ile 20 bin 672 yol kullanıcısına, Selçuklu Kongre Merkezinde 2023 yılı Şivlilik etkinlikleri çerçevesinde 10 bin 968 çocuğa, kamu, kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve toplu taşıma araç şoförleri olmak üzere 8 bin 952 sürücüye trafik eğimi verildi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerin yanı sıra yapılan uygulamalarda ve denetimlerde de sürücüler, yolcular ve yayalar trafikte yaşanan aksaklıklara, kazalara dur demek ve yolların daha güvenli olmasını sağlamak için bilgilendirilerek trafik güvenliğinin sağlanmasının hayati bir önemi olduğu konusunda uyarılıyor.