Konya'da 93 kişi karantinaya alındı

Konya'nın Ereğli ilçesinde mevsimlik olarak bölgede çalışan ve çadırda kalan 2 tarım işçisinin korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Bunun üzerine aralarında çocukların da bulunduğu 93 kişinin çadırda yaşadığı bölge karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesi Kutören Mahallesi'nde mevsimlik olarak aileleriyle bölgeye gelip, kurdukları çadıra yerleşen tarım işçilerinin 2'sinin rahatsızlığı sonucu gittiği hastanede yapılan korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Temaslı kişilerin çok olması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, aralarında çocukların da bulunduğu 93 kişinin çadırda yaşadığı bölge karantinaya alındı. Önlem alan jandarma ekipleri de bölgeye giriş ve çıkışlara izin vermiyor. Sağlık ekipleri ise çadırda yaşayanlara sağlık taraması yaptı.

Kutören Mahalle Muhtarı Özcan Kardaş, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından çadırlarda kalan 93 kişinin testlerinin yapıldığını ve tarım işçilerinin her türlü ihtiyaçlarının ise ilgili birimler tarafından karşılandığını söyledi. Kardaş, tarım işçilerinin yaşadığı çadırların dışında, Kutören mahalle merkezinde korona virüs vakasının olmadığını da belirtti.