Konya'da 960 gram esrar ve kenevir tohumu yakalandı

Konya'da polisin 2 aylık takibin ardından bir eve düzenlenen operasyonda, 500 gram hazır esrar maddesi ve 460 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İsmil İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yaklaşık 2 aydır takibi yapılan şüpheli H.M.'nin evine baskın düzenlendi. Evde ve eklentilerde yapılan aramalarda 500 gram kurutulmuş içime hazır esrar maddesi ve 460 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli H.M. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.