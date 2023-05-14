İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Konya'da 99 yaşındaki nine sandığa sandalyeyle getirildi

Konya’nın Karapınar ilçesinde 99 yaşındaki Zahide Balıkçı, arabayla getirildiği okulda sandalyeye oturtulup taşınarak bağlı olduğu sandıkta oy kullandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde 99 yaşındaki Zahide Balıkçı, arabayla getirildiği okulda sandalyeye oturtulup taşınarak bağlı olduğu sandıkta oy kullandı.


Karapınar İsmetpaşa Mahallesinde kızı ve damadı ile yaşayan 99 yaşındaki Zahide Balıkçı oy kullanmak için Cumhuriyet İlkokulundaki 1052 numaralı sandığa arabayla geldi. Sandalyeye oturtulan Zahide Balıkçı, görevliler tarafından oy kullanacağı sınıfa taşındı. İlerleyen yaşına rağmen vatandaşlık görevini yerine getiren Zahide Nine görevlilere, “Hakkınızı helal edin. Oyumu kullandım. Hayırlı olsun" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.