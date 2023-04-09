Konya'da abart ve hışırtı egzoz takan sürücüler yakalandı

Konya'da araçlarına abart ve hışırtı egzoz takarak vatandaşları rahatsız eden sürücüler yakalanarak, haklarında cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü son günlerde abart ve hışırtı egzozlu araçların çevreye rahatsızlık verdiği yönünde artan şikayetler üzerine çalışma başlattı. İhbarlar üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, abart ve hışırtı egzoz ile yüksek ses çıkararak vatandaşları rahatsız eden sürücülere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde modifiyeli egzoz takan otomobil, minibüs, kamyon ve motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri denetimlerin devam edeceğini belirterek, "Huzur ve güven şehri Konya'da vatandaşların huzur ve sükunetini sağlamak için modifiyeli egzozlarla vatandaşa rahatsızlık veren ve drift atarak hem trafikteki vatandaşların hem de kendi canının hiçe sayan magandaların daima takipçisi olacağız" ifadeleri kullandı.