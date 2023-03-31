Konya'da aç kalan domuzlar şehre indi

Konya'nın Akşehir ilçesinde aç kalan domuzlar şehre inerek yiyecek aradı.

Akşehir ve çevresinde etkili olan soğuk hava şartlarından etkilenen ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzlarının ilçe merkezine yöneldi. Yaban domuzlarının Sultandağlarındaki doğal yaşam alanlarından şehre doğru hareketlendikleri ve şehir içinde yiyecek aradıkları gözlendi. Akşehir Avcılar ve Atıcılar Federe İhtisas Kulübü Başkanı Tolga Soylu, aç kaldıkları için şehre inen domuzları, Hıdırlık Mesire Alanı yakınlarında görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.