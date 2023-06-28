Konya'da acemi kasaplar iş başında

Konya'nın Kulu ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelerin acil servislerine koştu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlarını kesmek isteyen bazı vatandaşlar, acemiliklerinin kurbanı oldu. Kurbanlıkları keserken ya da derisini yüzerken yaralananların akın ettiği Kulu Devlet Hastanesinde yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar ise kurbanlıkların boynuz darbesiyle yaralandı. Hastaneye gelenlerin kimi bacağından kimi de parmaklarından ve kolundan yaralandı. İlçede yaklaşık 30 kişinin hastaneye başvurduğu öğrenildi. Acil servise müracaat eden yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.