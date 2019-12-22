Konya'da AFAD, g?n?ll?leriyle bulu?tu

Afet ve Acil Durum Y?netimi Ba?kanl??? (AFAD) taraf?ndan 81 ilde ba?lat?lan "AFAD G?n?ll??? Projesi" kapsam?nda Konya'dan projeye kat?lanlar Sel?uklu Kongre Merkezinde bir araya geldi.

AFAD G?n?ll??? Projesi ile g?n?ll? vatanda?lar afet ?ncesinde, afet esnas?nda ve afet sonras?nda ihtiya? duyulan alanlarda yeti?tirilerek, afetin her evresinde etkin bir ?ekilde ?al??mas? sa?lanacak ve acil durumlara daha haz?rl?kl? hale getirilecek. Bu kapsamda 81 ilde ba?lat?lan bu projeye Konya'dan da kat?l?m sa?land?. E-Devlet ?zerinden kay?t yapt?ran 534 AFAD G?n?ll?s?, Sel?uklu Kongre Merkezinde d?zenlenen programda ?al??acaklar? alanlar? ve standartlar?n? belirlemek ?zere kay?t yapt?rd?. Daha sonras?nda ise, program sayg? duru?unda bulunulmas? ve ?stiklal Mar??'n?n okunulmas? ile devam etti.

Programda konu?an AK Parti Konya Milletvekili G?lay Samanc?, programa kat?ld???ndan dolay? mutluluk duydu?unu s?yleyerek, AFAD G?n?ll?lerine ?al??malar?nda ba?ar?lar diledi.

Konu?man?n ard?ndan AFAD Uzman? G?khan ?zkan, "G?n?ll?k Yol Haritas?" hakk?nda bilgi verirken, Prof. Dr. Ya?ar Eren de "?limizin Afetselli?i" konusunda sunum yaparak, Konya'n?n afet durumundan bahsetti. Prof. Dr. Mehmet Fidan ise, "G?n?l ?leti?imi" hakk?nda bilgi vermesi ile konu?malar sona erdi.

Program g?n?n an?s?na foto?raf ?ekimi ve yemek ikram? ile sona erdi. Programa, AK Parti Konya Milletvekili G?lay Samanc?, AFAD ?L M?d?r? Y?ld?z Tosun, sivil toplum kurulu?lar? ve vatanda?lar kat?ld?.