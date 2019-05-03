İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Konya'da Afganların içinde bulunduğu otomobil takla attı: 5 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde içerisinde Afganistan uyruklu şahısların içinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde içerisinde Afganistan uyruklu şahısların içinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.


Kaza, Kulu Kozanlı Mahallesi ile Yeşilyurt Mahallesi arasındaki taş ocakları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvan bakıcılığı yapan Afganistan uyruklu Abdullrauf Tamer'in (31) kullandığı 42 NA 2277 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Afganistan uyruklu Sakine Sagu (21), Zehra Tamer (1), Rahile Sagu (2) ve Farida Özbek (23) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Farida Özbek, sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Konya'ya sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.