Konya'da Afganların içinde bulunduğu otomobil takla attı: 5 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde içerisinde Afganistan uyruklu şahısların içinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu Kozanlı Mahallesi ile Yeşilyurt Mahallesi arasındaki taş ocakları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvan bakıcılığı yapan Afganistan uyruklu Abdullrauf Tamer'in (31) kullandığı 42 NA 2277 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Afganistan uyruklu Sakine Sagu (21), Zehra Tamer (1), Rahile Sagu (2) ve Farida Özbek (23) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Farida Özbek, sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.