Konya'da ahır ve samanlık yangını

Konya'nın Kulu ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan ahır ve samanlık olarak kullanılan yerde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Kulu ilçesi Bozan Mahallesi'nde T.Y.'ye ait evin bahçesinde bulunan ahır ve samanlık olarak kullanılan yerin çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangını fark eden mahalleli kendi imkanları ile söndürmek istedi. Vatandaşlar yangını söndürmekte başarılı olamayınca durum itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında ahırda hayvan bulunmazken, samanlık bölümünde bulunan bir miktar saman yandı.