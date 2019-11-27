Konya'da aileler çocuklarıyla 1 ton çöp topladı

Konya'da Hayatı Paylaşanlar Derneği üyeleri ve gönüllü aileler çocuklarıyla birlikte düzenlenen etkinlikte Kestel Gölü çevresinde ve piknik alanlarında yaklaşık 1 ton çöp topladı.

Konya Hayatı Paylaşanlar Derneği üyeleri geçtiğimiz pazar gününü aileleriyle bir araya gelerek çöp toplama etkinliği düzenledi. Yaklaşık 30 ailenin bir araya geldiği etkinlikte Kadınhanı ilçesi Kestel Mahallesinde bulunan Kestel Piknik Alanı ve Kestel Gölü çevresinde bulunan çöpler toplandı. Anne ve babaların yanı sıra çocuklarında katıldığı yaklaşık 50 kişilik grup, önce ormandaki çöpler tek tek topladı. Sabah saatlerinde başlayan temizleme çalışmalarında yüzlerce alkol şişesi, plastik atıklar ve ayakkabı gibi ormanı kirleten maddeler toplandı. Toplanan çöpler arasında en yaygın olan ise alkol şişeleri ve izmaritler oldu.

Hayatı Paylaşanlar Dernek Başkanı Şahin Akkaş, "Yaklaşık 70 torba çöp topladık. Çöplerin arasında bir çok çeşit çöp var. Bunlar doğaya karışmayan veya karışması için binlerce yıl gereken çöpler. Sizlerden ricam doğayı kirletmeyin gelin güzelce piknik yapın kampımızı yapın ama giderken hiç bir şeyinizi bırakmayın. Amacımız yarınlara daha temiz bir dünya bırakmak. Bunun yanı sıra hayvanlarla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Konya'da 50 kişilik bir ekibimiz var. Biz bu sayıyı arttırıp, Türkiye'de doğa temizliği yapan bir aile oluşturmayı istiyoruz. Bugün de Kestel'de çöp toplama etkinliği yapıyoruz. Ne yazık ki ormandan alkol şişeleri, izmaritler, çöpler çıkmaya devam ediyor. Bu aileyi tüm dünyaya yaymak istiyoruz" dedi.

Çöp toplama etkinliğine katılan çocuklar ise "Bugün buraya çöp toplamaya geldik. Burası gerçekten çok güzel keşke buraya kamp yapmaya gelseydik" diyerek ormanların temiz tutulmasını isteyip, yaptıkları çalışmada oldukça mutlu olduklarını söyledi.

Etkinliğe katılan Tuğba Baldede, "Pazar günümüzü çöp toplamak için ayırdık. Biz bu aracılıkla çok güzel bir şeye imza atıyoruz. O yüzden çok mutlu ve heyecanlıyız. Umarım bu vesileyle de bir çok kişiye de örnek olmuş oluruz" dedi.

Etkinlik katılımcılara sucuk ekmek ikramıyla son buldu.