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Konya'da akaryakıt tankeri devrildi: 1 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Beyşehir-Seydişehir Karayolu'nun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 42 DYB 84 plakalı Mitsubishi marka akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araziye devrilen tankerden yaralı olarak çıkarılan sürücü kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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