Konya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Konya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Akide Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba oldukları öğrenilen Tahsin S. ile Birol S. aralarında ailevi meseleden husumet olduğu öne sürülen Akın E. ile sokak üzerinde karşılaştı. Kişiler arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Akın E. yanında bulunan tabancayla Tahsin S. ile Birol S'yi yaralayarak olay yerinden yabancı plakalı bir araçla kaçtı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Tahsin S. ile Birol S. ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kaçan şüpheli Akın E. ve yabancı plakalı araçta bulunan Mazlum G. ve Tahsin K. polis tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.