Konya'da Alaaddin Caddesindeki binalar tarihi dokuya uygun hale geliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Alaaddin Tepesi çevresinde başlattığı dış cephe sağlıklaştırma çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya merkezde şehrin çehresini değiştirecek vizyon projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, yürütülen en önemli işlerden birisinin de Alaaddin Caddesi Cephe İyileştirme Projesi olduğunu ifade etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda İller Bankası hibesiyle yürütülen projenin ikinci etap çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, “Konya'nın turizmi açısından da bu projeyi çok önemsiyoruz. Çünkü şehre gelen misafirlerimiz Mevlana Müzesi'nden sonra bu bölgeyi geziyor. Biz de binaların mevcut yapılarını yenileyip tabela kirliliğini ortadan kaldırarak bölgeyi Konya'ya yakışır bir hale getirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Projenin ilk etabında Kültürpark ile İnce Minareli Medrese arasında bulunan 12 binanın dış cephesinin yenilendiğini, şu anda da İnce Minare'den eski belediyeye kadar olan 40 binanın cephe iyileştirme çalışmalarının yüzde 80 oranında tamamlandığını dile getiren Başkan Altay, “Çalışmalar tamamlandığında Alaaddin Caddesi'ndeki tüm binalar Selçuklu başkentine uygun hale gelecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Konya'nın yarınlarının daha güzel olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.