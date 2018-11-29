Konya'da alacağını silah zoruyla istediği iddia edilen iki kardeş yakalandı

Konya'da iki grup arasındaki alacak verecek meselesi kavgaya dönüştü. Olayda alacaklarını istemek için gittikleri iş yerinden zorla para aldığı iddia edilen iki kardeş, polis tarafından yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Mümine Hatun Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Cuma El D. ve oğlu Hasan El D., iki ay önce Suriye uyruklu Ahmet M. ile kardeşi Abdul El M.'den bin 200 lira borç para aldı. Akşam saatlerinde Ahmet M. ve Abdul El M. kardeşler baba oğul ile telefonla konuşarak alacaklarını istedi ancak telefonda tartışma yaşandı. Ahmet M. ve Abdul El M. kardeşler de bunun ardından paralarını istemek için Cuma El D.'nin iş yerine gitti. Burada çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, kavga sırasında Ahmet M. ile Abdul El M. yanlarındaki tabancayı iş yeri sahibi Cuma El D.'ye doğrultarak kasadaki paraları istedi. Kasada bulunan yaklaşık 2 bin lirayı alan iki kardeş olay yerinden koşarak uzaklaştı. İş yerinde çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İş yeri sahibi Cuma El D. ile çalışanlarının ifadesi ve verdikleri eşkaller doğrultusunda çalışma başlatan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Bürosu ekipleri, şüphelilerin Hacı Fettah Mahallesi Hacı Fettah Camii civarında olduğunu belirledi. Belirlenen adres ve çevresinde başlatılan çalışma sırasında Ahmet M. ile Abdul El M., Hacı Fettah Camii'nde yakalandı. Gözaltına alınan iki kardeş Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şahısların ilk ifadesinde, "Bize borcunu ödemediği için konuşmaya gittik. Başka bir zararımız olmadı” dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.