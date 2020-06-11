İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da apartman çatısında çıkan yangın korkuttu

Konya’da 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Konya'da 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.


Yangın, saat 11.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Acarlar Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın çatısından yükselen dumanları fark eden apartman sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, henüz tespit edilemeyen bir nedenle çatıda çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Apartmandakilere korku dolu anlar yaşatan yangında çatının bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.