İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da apartmanda baca yangını büyümeden söndürüldü

Konya’da 4 katlı bir apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Konya'da 4 katlı bir apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.


Yangın, saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Müneccimbaşı Sokak üzerinde bulunan 4 katılı apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın alt katında bulunan bir lokantanın bacasındaki kurumlarının alev alması sonucu yangın çıktı. Apartmanın çatısından yükselen dumanları fark fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de sokak üzerindeki trafik akışını tek yönlü olarak kapattı. Bacada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası tek yönlü olarak kapatılan cadde trafiğe tekrar tamamen açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.