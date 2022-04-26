Konya'da aracın stepnesinde 3 kilo 130 gram esrar ele geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda durdurulan bir otomobilin stepnesine gizlenmiş 3 kilo 130 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin müşterek yaptığı istihbari çalışmalar doğrultusunda Ankara plakalı bir araçta uyuşturucu olabileceği tespit edildi. Ekipler Konya istikametinden Afyonkarahisar istikametine giden aracı bir süre takip ettikten sonra D-300 Karayolu üzerindeki uygulama noktasında durdurdu. Araçta bulunan M.T. (52) ve N.T. (51) isimli şahıslar gözaltına alınırken, otomobil de Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bahçesine getirildi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile araçta yapılan aramada aracın stepnesine gizlenmiş 6 parça halinde toplam 3 bin 130 gram esrar ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında da "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.