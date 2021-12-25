Konya'da araçtan para çalan hırsızlar kamerada

Konya'da bir kişinin park halindeki aracın camını kırarak içerisinden 45 bin lirayı çalması güvenlik kamerasına yansırken, motosikletle kaçan iki şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki N.M.'ye ait hafif ticari aracın yanına gelen motosikletli 2 şahıstan birisi aracın camını kırdıktan sonra içeride bulunan 45 bin lirayı alıp olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, şüpheli şahısların kullandığı kırmızı renkli motosikletin olay yerinden itibaren 15 kilometrelik gidiş güzergahında bulunan tüm kameraları inceledi. Görüntülerin son bulduğu Çatalhüyük Mahallesinde soruşturma ve dar alan çalışması yapan ekipler şüpheli C.P. ve F.P'yi kısa sürede yakaladı. F.P'nin hırsızlıktan 3 adet suç kaydı olduğu ve Küçükçekmece Mahkemesince arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anı kamerada

Öte yandan, hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosikletle olay yerine gelen iki kişiden birinin motosikletten inerek aracı kontrol ettiği, sonrasında saniyeler içinde elindeki cismi aracın camına fırlatarak camı kırıp aracın içerisinde bulunan 45 bin lirayı alarak olay yerinden uzaklaştıkları yer alıyor.