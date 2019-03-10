Konya'da Arap öğrencilerden kardeşlik mesajı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'da eğitim gören Arap ülkelerinden öğrencilere yönelik “Kardeşlik Günü” programı düzenledi. 17 farklı Arap ülkesinden öğrencilerin kültürlerini Türkçe olarak sergilediği etkinlikte tüm dünyaya kardeşlik mesajı verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenciler Derneği ve Uluslararası Arap Ülkeleri Öğrenci Birliği tarafından Konya'da eğitim gören Arap öğrencilerine yönelik “Kardeşlik Günü” programı düzenlendi. Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Yemen, Suudi Arabistan, Ürdün, Lübnan, Filistin, Suriye, Irak, Myanmar, Mısır, Sudan, Cezayir, Fas, Tunus, Moritanya, Somali, Libya, Katar olmak üzere Konya'da eğitim gören 17 Arap ülkesinden öğrenciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, ülkelerini temsilen sahneye çağrılan öğrencilerin önce İstiklal Marşı'nı ardından Arap Ülkeleri marşını söylemesiyle devam etti. Programda konuşan Arap Ülkeleri Öğrenci Birliği Başkanı Mohammed Saleh Alwainani, renk, dil ve kültür farkı olmasına rağmen bir arada olunmasının İslam kardeşliğinin bir örneğini temsil ettiğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Ali Cihan Özensel ise, “Bizler kadim geleneğimizin ve devraldığımız güçlü değerlerin farkındayız. Bu amaçla ümmet coğrafyasındaki gençlerle, tüm dünyadaki gençlere hizmet etmek boynumuzun borcudur” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından söylenen ‘Türkiyem' şarkısı salondaki davetliler tarafından büyük alkış aldı. Yöresel halk oyunlarının sergilendiği, şarkıların söylendiği ve birbirinden güzel şiirlerin okunduğu programda öğrenciler birbirlerini yakından tanımanın mutluluğunu yaşadı.