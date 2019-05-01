Konya'da, ‘Askıda İftar-Sahur' projesi

Konya'da bir restoran tarafından başlatılan ‘Askıda İftar-Sahur' projesi ile Ramazan Ayında ihtiyaç sahibi öğrenciler ücretsiz yemek yiyebilecek.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak Ramazan Ayı nedeniyle bir restoran tarafından öğrenciler için ‘Askıda İftar-Sahur' projesi başlatıldı. Hayırseverler kişi başına iftarda 29 TL, sahurda ise 33 TL ödeyerek öğrencilere destek olabilecek.

Ramazan bereketinden herkesin nasiplenmesini, Ramazan Ayının Konya'da bir şenlik, birlik, kucaklaşma ayı olarak idrak edilebilmesini için projeyi başlattıklarını anlatan restoran sahiplerinden Güzide Çipan, birçok esnafa örnek olmak istediklerini söyledi. Çipan, “Malumunuz bu yıl Ramazan ayı okulların açık olduğu ve daha çok sınavların olduğu döneme denk geliyor. Öğrencilerin geçimi zor. Krediler yetersiz. Öğrenciler açısından hayat pahalı ve onların öncelikleri daha çok okul ihtiyaçlarına dayalı. Şehr-i Mevlana'da okuyan hiç olmazsa bir kısım öğrenci kardeşimizin, önlerinde hazır yemek bulabilmesi için ve hatta iftariyeliklerinden, yemeklerine çorbalarından pilavlarına, tatlılarından içeceklerine kadar önlerine gelecek bir yemek düzeninin nefsanî arzusunu gidermek için projeyi başlattık. Onların bu şehirden gönülleri ve karınları tok bir Ramazan hatırasıyla gitmelerini arzu ettik. İnşallah birçok esnaf kardeşimize örnek oluruz. İnşallah daha çok insanımızın daha çok kardeşimize mükellef sofralar hediye etmesine vesile oluruz. Hiçbir destek almasak bile restoranımızın kapısından hiç kimseyi boş çevirmeme azmindeyiz” dedi.