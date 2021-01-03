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Konya'da av için traktöründen oldular

Konya’da far avında yakalanan avcılara cezai işlem uygulanırken, traktörlerine de el konuldu.

Konya'da far avında yakalanan avcılara cezai işlem uygulanırken, traktörlerine de el konuldu.


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Konya Şubesi Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak avlanmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Meram ilçesi, Kavak Mahallesi kırsalında denetim gerçekleştiren ekipler, far avı yaptığı tespit edilen bir grup avcıyla karşılaştı. Far ışığıyla yasa dışı kara avcılığı yaptığı belirlenen avcılara cezai işlem uygulanırken, avda kullandıkları tüfek, projektör ile traktörlerine mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

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