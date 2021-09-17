Konya'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni nesillere temiz bir çevre bırakmak, doğayı korumak, hava kirliliğini önlemek amacıyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 22 Eylül'e kadar Konya'da çok sayıda etkinlik düzenleyecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çok sayıda etkinliğe imza atıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca; doğayı korumak, yeni nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak ve hareketsiz yaşama karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Konya'da çok sayıda etkinlik yapacaklarını söyledi. Başkan Altay, Avrupa'nın 2 binden fazla şehriyle aynı anda kutlanan hafta kapsamında sürdürülebilir ulaşım, sağlıklı ve güvenli hareketlilik için tüm Konyalıları etkinliklere katılmaya davet etti.

Bisiklet tramvayı hafta kapsamında ücretsiz

Eylül tarihine kadar devam edecek Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde haftaya özel süslenecek bisiklet tramvayı Konyalı bisikletseverler için ücretsiz hizmet verecek ve bisiklet tramvayına binen herkese tişört hediye edilecek. Ayrıca bisiklet tramvayını bu tarihler arasında kullanan 30 kişiye noter huzurunda yapılacak çekilişle kask ve çanta hediye edilecek. Hafta süresince Kültürpark ile şehrin çeşitli noktalarına ücretsiz bisiklet tamir çadırları yerleştiren Konya Büyükşehir Belediyesi, çadıra gelen bisiklet kullanıcılarının bisikletlerinin tamir ve bakımlarını ücretsiz olarak yapmaya devam edecek.

Bisiklet sürücülerine kask hediye edildi

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki bisiklet yolunu kullanan bisiklet sürücülerine de kask hediye etti. Sabah saatlerinde işe bisikletle giderken Büyükşehir ekiplerinin hediyesi ile karşılaşan bisiklet ve elektrikli skuter sürücüleri teşekkür etti. Avrupa Hareketlilik Haftası açılış gününde; Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Hazırlanması Projesi kapsamında “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimi” gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, İLBANK Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Şevket Altuğ Taşdemir ve EY Proje Direktörü Serhat Akmeşe katıldı. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın açılışında böyle bir programın olmasının son derece önemli olduğunun vurgulandığı eğitimde Konya için hazırlanmaya başlanan Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı'nın; çevresel, ekonomik, sosyal ve sağlık konularındaki önemi ile ilgili sunumlar yapıldı.

Çok sayıda program düzenlenecek

Hafta kapsamında 21 Eylül'de Konya genelindeki ilkokul 4. sınıflara yönelik Bisiklet Şehri Konya Resim Yarışması başlatılacak. 22 Eylül'de ise 10.00-20.00 saatleri arasında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda; bisiklet akrobasi gösterileri gerçekleştirilecek. Ayrıca haylaz karakaçan, dengede simülatörü, tırmanma duvarı, gladyatör, dengede kal, canlı langırt, şut becerisi, şişme ayak bilardosu, döne döne basket, döner merdane ve şişme dart gibi birbirinden eğlenceli oyun alanları kurulacak. Yine Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda Bisiklet Şehri Konya Fotoğraf Yarışması'ndan 62 fotoğraf gün boyu sergilenerek dereceye girenlere ödülleri verilecek. Aynı gün saat 15:00'de Aslanlıkışla Caddesi'nde Sürdürülebilir Ulaşım Farkındalık Korteji gerçekleştirilecek.