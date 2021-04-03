Konya'da ayakkabı imalathanesinde yangın

Konya'da ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan bir ayakkabı imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama sesi duyuldu. Patlama sonucu iş yerinden alevler yükselmeye başladı. Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. İş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Patlama esnasında iş yerinin yakınında olan Şükrü Ceylan, "Ben buradaydım. Baktım bomba gibi patladı cam. Sonra yangın tüpünü aldık, gittik su sıktık ama olmadı. Ben hemen itfaiyeyi aradım. Arkadaşlar 10 dakikada geldiler hemen müdahaleyi yaptılar. Bizim yaptığımız müdahale ona göre oldu. Suyu buradan sıktık, gitmedi. Dükkan sahibi 15-20 dakika önce buradaymış, gitmiş zaten. Bizim en çok korktuğumuz şey içeride biri var diye, ondan korktuk. Allah'tan kimse yokmuş. Bildiğimiz kadarıyla yaralı yok” dedi.