Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi davasına devam edildi

Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren ve hakkında 7 kez ağırlaştırılmış hapis cezası talep edilen zanlı Mehmet Altun ve diğer sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 4. duruşmasına, 7 kişinin katili Mehmet Altun ve daha önce farklı bir davadan dolayı tutuklu olan Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu) ile Lütfi Keleş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Lütfi ve Ali Keleş, olayla bir ilgilerinin olmadığını öne sürdü, suçlamaları reddetti. SEGBİS ile davaya katılan tutuklu sanık Lütfi Keleş, "Biz 20 yıldır aynı yerde yaşıyoruz. Hiç kimseyle sorunumuz yok. Aynı dolmuşa bindik aynı yoldan geçtik. Ben cezaevine girdikten sonra 2 tarafın arasında ne geçti bilmiyorum" dedi.

Katil zanlısı Altun da, hiç kimsenin kendisini azmettirmediğini ifade etti. Mehmet Altun, daha önce hiç silah kullandın mı? sorusunu "Olay tarihinden önce hiç silah kullanmadım" diyerek yanıtladı.

Müşteki avukatı Özüm Vurgun, "Otopsi raporları, sanığın daha önceden silah kullanmayı bildiğini veya çok iyi çalıştırıldığını gösteriyor. Daha önce hiç silah kullanmayan birisinin bu şekilde atışlar yapması beklenemez" şeklinde konuştu.

Sanık Lütfi Keleş'in avukatı Kazım Turan ise, "Dosya dahilinde müvekkilimin suça karıştığına dair bir delil yoktur. Katılan avukatlarının müvekkilimle ilgili tutuklama isteminin reddine karar verilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukat beyanlarının ardından diğer 2 tutuklu Ali Keleş, Lütfi Keleş ve Mehmet Altun'un tutukluluk halinin devamına, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi duruşmayı ise 27 Ekim 2022 tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, 30 Temmuz Cuma günü saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Dedeoğulları'na (65) ait eve gelen husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aileyle bir süre konuştuktan sonra yanındaki tabancayla bahçede bulunan Yaşar Dedeoğulları ve eşi İpek Dedeoğulları (62) ile çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları'nı (35) ateş ederek öldürdü. Katil zanlısı Mehmet Altun, 4 Ağustos 2021 tarihinde Bozkır ilçesi civarında saklandığı yerde yakalandı. Altun, 5 Ağustos tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.