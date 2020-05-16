Konya'da baba-oğul cinayetinin zanlısı baba oğul tutuklandı

Konya'nın Çumra ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada baba ile oğlunun öldürülmesi olaylarıyla ilgili gözaltına alınan cinayet zanlısı baba ile oğlu sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Konya'da iki komşunun köpeklerinin dövüşmesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü' haberine konu olayla ilgili olarak Çumra Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında, 7 Mayıs 2020 tarihinde Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi Aslım Yaylası'nda ikamet eden şüpheliler M.Z. ile oğlu olan M.Z.'nin çıkan tartışma sonrasında komşuları E.F. ile oğlu F.F.'yi bıçaklayarak öldürdükleri ifade edildi. Açıklamanın devamında, "Olayla ilgili olarak, Çumra Cumhuriyet Başsavcılığınca olay yeri inceleme ve otopsi işlemlerinin yapıldığı, olay nedeniyle gözaltına alınan şüpheliler M.Z. ve oğlu M.Z.'nin 'kasten öldürme' suçundan Çumra Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildikleri, Çumra Sulh Ceza Hakimliğince hakkında tutuklama kararı verilen şüpheli M.Z.'nin konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, soruşturmanın devamı doğrultusunda olay yerinde bulunanların alınan beyanları akabinde baba M.Z. tekrar gözaltına alınarak 16.05.2020 tarihinde “kasten öldürme” suçundan Çumra Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, Çumra Sulh Ceza Hakimliğince hakkında tutuklama kararı verilen şüpheli baba M.Z.'nin konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, Çumra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam etmekte olup, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verilecektir" denildi.