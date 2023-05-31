İhlas Haber Ajansı

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Konya'da baca yangını büyümeden söndürüldü

Konya’nın Kulu ilçesinde bir lokantanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir lokantanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangın, Olof Palme Bulvarı'nda bulunan bir lokantanın bacasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, bacadan yoğun dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri lokanta içinden ve çatıdan müdahale ederek bacadaki yangını söndürdü.

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