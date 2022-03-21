Konya'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Konya'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı Vali Vahdettin Özkan başkanlığında yapıldı. Vali Özkan, gelecek nesillerin korunması için çocukların ve gençlerin zararlı maddelerden muhafaza edilmesinin, kamu otoritelerinin en önemli hedefi olduğunu söyledi.

Konya'da, madde bağımlılığının azaltılması ve önlenmesi, bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, madde bağımlılarının eğitilmesi ve topluma kazandırılması, bağımlılıkla mücadelede paydaşlar arasında sağlıklı bir iş birliği ve koordinasyon sağlanması amacıyla gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Vahdettin Özkan'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve yetkilileri ile kurul üyeleri katıldı. Toplantıda toplumu ve özellikle gençleri derinden etkileyen uyuşturucu ve uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda bugüne kadar alınan kararlar ve yürütülen faaliyetler değerlendirildi. Vali Özkan, bağımlılıkla daha etkin bir mücadele yürütülmesi için alınması gereken tedbirler, yapılması gereken çalışmalar konusunda toplantıya katılanların görüş, öneri ve düşüncelerini dinleyerek istişarelerde bulundu.

“Uyuşturucu ile mücadelede tüm kurumlarımız koordineli ve hassas bir şekilde çalışmalarını yürütüyor”

İl düzeyinde oluşturulan Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde önümüzdeki dönemlerde yapılacak çalışmaların istişare edildiği toplantıda konuşan Vahdettin Özkan, “Uyuşturucu ile mücadele konusunda tüm kurumlarımız koordineli ve hassas bir şekilde Zararlı Maddelerle Mücadele Eylem Planı çerçevesinde çalışmalarını yürütüyor. Gelecek nesillerimizin korunması için çocuklarımızın ve gençlerimizin zararlı maddelerden muhafaza edilmesi, kamu otoritelerinin en önemli hedefidir. Öğretmenler, aile hekimleri, imamlar, muhtarlar tek tek ailelerle iletişime geçerek Bağımlılıkla Mücadele Konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını yürütmektedirler. Bu çalışmalar yapılırken sosyo-kültürel yapı ve ailenin durumu da göz önünde bulundurularak ilgili kurumlar koordineli bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedirler” şeklinde konuştu.

Teknolojinin gelişmesi ile tek köy haline gelen dünyada çocukların bağımlılık konusunda risk altında olduğunu vurgulayan Özkan, anne ve babaların bu riskin farkında olarak hareket etmelerinin çok önemli olduğunu ifade etti. Bilinçli ve sağlıklı bir nesil oluşturma yolunda ilgili kurumların el birliği ile çalışmalar yürüttüğünü de ifade eden Özkan, sağlıklı toplumun muhafazası ile devamı için bağımlılık ve zararlı alışkanlıktan uzak bir gelecek dileyerek toplantının hayırlı olması temennisinde bulundu.