İhlas Haber Ajansı

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Konya'da balkondan düşen 16 aylık bebek yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 1.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 1. katından düşen 16 aylık bebek yaralandı.


Olay, Hacıakif Mahallesi Şehit Ali Yaylalı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 16 aylık yabancı uyruklu N.E.A., 4 katlı apartmanın 1. katında bulunan evlerinin balkonundan aşağıya düştü. Başı yerdeki taşa çarparak yaralanan bebeği, babası araçla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan bebek, buradaki tetkiklerinde başında çatlak olduğunun tespit edilmesi üzerine ambulansla Konya'ya sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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