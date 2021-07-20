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Konya'da balkondan düşen çocuk yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, evlerinin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, evlerinin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki çocuk yaralandı.


Olay, Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1,5 yaşındaki B.E.A, ikamet ettikleri evin ikinci katında balkondan zemin üzerine düştü. Durumun bildirilmesi üzerine adrese ambulans sevk edildi. Yaralanan çocuk ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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