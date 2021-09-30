Konya'da balkondan düşen genç hayatını kaybetti

Konya'da 6. kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek düşen genç hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni Selçuk Mahallesi Ruganlı Sokak üzerinde 12 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, annesi ve kardeşinin yanından evlerinin balkonuna çıkan 21 yaşındaki Muhammed Yusuf Bostan, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek 6'ıncı kattan aşağıya düştü. Site güvenliği ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Muhammed Yusuf Bostan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından gencin cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.