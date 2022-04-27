Konya'da baraj gölünde balık avlamak için serili ağlar toplandı

Konya'da baraj gölünde tatlı su balığı avlamak için serili olan ağlar, gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilerek toplandı.

Balıkçı ağlarıyla avlanmanın yılın 12 ayı boyunca yasak olduğu Konya-Beyşehir Karayolu üzerindeki Altınapa Baraj gölünde yasa dışı avlanmanın önüne geçilmesine yönelik başlatılan denetimler sürüyor. Baraj gölündeki denetimlere, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu temsilcileri ve Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü baraj güvenliği görevlilerinin de katılımıyla iftar ve sahur vakitleri arasındaki saatlerde gerçekleştirildi. Yapılan denetimde, iki şişme botla sulara giren ekipler baraja serili çok sayıda balıkçı misina ağı tespit edildi. Ekipler, baraj sularına balık avı yapmak amacıyla yasa dışı olarak serildiği belirlenen misina ağları karaya çıkarıp yakarak imha etti. Bu esnada ağ gözlerine takılı olduğu görülen istilacı türler dışındaki çok sayıda canlı balığı ise doğal yaşam alanı olan sulara geri bıraktı. Denetim faaliyetlerinin bundan sonraki günlerde de devam edeceği belirtildi.