Konya'da baraj gölünde denetimler

Konya'da ticari avcılığın yıl boyu yasak olduğu Altınapa Baraj Gölü'nde gece saatlerinde yapılan denetimlerde balık avı yapmak maksadıyla serildiği belirlenen 3 bin metre ağ ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Altınapa Baraj Gölü'nde yasak avcılığın önüne geçilmesi amacıyla denetim ve kontroller gerçekleştirildi. Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İlhan Bal ve Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Osman Uyar'ın da nezaret ettiği denetimlerde, avda kullanılmak amacıyla göl sularına serilmiş vaziyette 3 bin metre balıkçı ağı ele geçirildi. Denetimlerde, gölden toplanan ağlara takılı vaziyette ve canlı olarak ağırlıkları 2 ile 10 kilo arasında değişen 80 adet sazan balığı tespit edildi. Bu arada, baraj gölünde şişme botla avlanırken tespit edilen iki farklı gruba mensup avcılar, denetim ekiplerini fark edince botlarını kıyıya bırakıp gecenin de karanlığından istifade ederek kaçmayı başardı. Denetimlerde ele geçirilen canlı sazan balıkları tekrar yaşam alanı olan baraj gölü sularına bırakılırken, toplanan balıkçı ağlarına ve bota ise ekipler tarafından el konuldu.

Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İlhan Bal, üreme dönemi olması dolayısıyla halen amatör olta avcılığının da yasak olduğu Altınapa Baraj Gölü'nde, benzer denetim ve kontrollerin kendilerini de nezaretinde ekipler tarafından sık sık yapılacağını belirterek, avcıları yasaklara riayet etmesi konusunda uyardı.