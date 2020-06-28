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Konya'da baraja giren genç boğuldu

Konya’nın Seydişehir ilçesinde arkadaşları ile baraja gezmeye giden ve serinlemek amacı ile baraja giren genç boğuldu.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde arkadaşları ile baraja gezmeye giden ve serinlemek amacı ile baraja giren genç boğuldu.


Olay, ilçeye bağlı Gökçehüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Nur Mustafa (17) üç arkadaşı ile birlikte Gökçehüyük Barajı'na gezmeye gitti. Serinlemek amacıyla baraja giren Muhammed Nur Mustafa bir anda suyun içerisinde çırpınmaya başladı. Durumu gören arkadaşları Mustafa'yı kurtaramazken, durumu hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Gencin cansız bedeni yapılan çalışmayla Konya'dan gelen dalgıç ekibi tarafından çıkarıldı. Bu sırada Muhammed Nur Mustafa'nın yakınları sinir krizi geçirdi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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