İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da başıboş at trafikte tehlike saçtı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, trafikte sürücüsü olmadan arabası bağlı halde giden at trafiği tehlikeye soktu.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, trafikte sürücüsü olmadan arabası bağlı halde giden at trafiği tehlikeye soktu.


Olay, Ereğli ilçesi Talatpaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasında cadde üzerine Ziya Gökalp Mahallesi yönüne doğru sürücüsü olmadan arabası bağlı halde giden atı görenler panik yaşadı. Bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, koşarak arabasıyla gittiği görülüyor. Bir süre tehlikeli bir şekilde trafikte seyreden at, daha sonra gözlerden kayboldu. Kısıtlama saatinde yolların kalabalık olmaması olası bir kazanın önüne geçmiş oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.