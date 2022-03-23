Konya'da başıboş pitbull cinsi köpek yakalanarak barınağına götürüldü

Konya'nın Kulu ilçesinde, bir evin bahçesinde sahipsiz bulunan pitbull cinsi köpek belediye ekipleri tarafından yakalandıktan sonra havyan barınağına götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kulu merkez Yeni mahallede kullanılmayan müstakil bir evin bahçesine kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından pitbull cinsi köpek bağlanıp bırakıldı. Evindeki eşyaları kontrole gelen ev sahibinin köpeği fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Pitbull cinsi köpek, belediye personeli tarafından alınıp araçla Konya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü. Yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpeği, kime ait olduğu araştırılıyor.