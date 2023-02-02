Konya'da baskın yapılan evdeki yatağın altından uyuşturucu çıktı

Konya'da narkotik polisi tarafından bir eve yapılan baskında yatağın altına bant ile yapıştırılan kutu içerisinden 506 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde Meram ilçesi Konevi Mahallesinde bir evde uyuşturucu maddesi bulunduğu ihbarı üzerine adrese operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan baskında evde bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada yatağın altına bantlarla sabitlenen bir kutu içerisinde 506 gram metamfetamin maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. 2 şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından “Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.