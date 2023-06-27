Konya'da bayramlaşma programı yapıldı

Konya'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Konya Valiliği tarafından Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programında protokol üyeleri ve davetliler bayramlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Programa, Konya Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu, Hava Savunma Tugay Komutanı Tuğgeneral Yusuf Diker, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti ile ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı.