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Konya'da belgesiz avcılara 6 bin 551 lira ceza kesildi

Konya’nın merkez Meram ilçesinde kaçak far avı yaparken yakalanan 3 şahsa 6 bin 551 lira para cezası kesildi.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde kaçak far avı yaparken yakalanan 3 şahsa 6 bin 551 lira para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Meram İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriyesi sırasında, Meram ilçesi Gökyurt Mahallesinde, av belgesi olmayan 3 şahıs far avı yaparken yakalandı. Ekipler tarafından, far avında kullanılan 1 araca, 1 takozsuz yarı otomatik av tüfeğine ve 2 adet vurulmuş tavşana el konuldu. Şahıslara ise 6 bin 551 lira idari para ve tazminat cezası kesildiği öğrenildi.

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