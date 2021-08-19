Konya'da besihanede yangın

Konya'nın Seydişehir ilçesinde besihanede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, sabaha karşı ilçeye bağlı Irmaklı Mahallesi'nde bir besihanede çıktı. Edinilen bilgiye göre, Dursun Koç'a ait besihanede yangın başladı. Yangını fark eden Koç ve komşuları durumu itfaiyeye bildirirken, bir yandan da besihanenin ahır kısmında bulunan hayvanları dışarı çıkarıp yangından kurtardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, besihanede yaklaşık 400 bin liralık hasar olduğu öğrenildi.